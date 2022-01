Ainett Stephens, l’ultimo SCATTO verso il paradiso: il davanzale su e giù. Uno spettacolo

Ainett Stephens ha condiviso un video dal fiato cortissimo, in occasione di un momento di puro relax: benvenuti in paradiso.

L’ex regina del piccolo schermo Ainett Stephens sta per completare il suo percorso verso la lode dal punto di vista della visibilità. Un percorso fatto di scatti e videoclip dal fiato corto come l’ultima occasione che l’ha vista protagonista.

La diva di Instagram made in Venezuela ha deciso di prolungare le sue vacanze natalizie nel luogo dei sogni, ovvero le Maldive. A giudicare dalle ultime foto caricate sul proprio profilo social, la showgirl non appare sola ma in dolce compagnia.

Si tratta del figlio al quale ha mantenuto la promessa fatta tempo addietro. Un relax meritatissimo per entrambi dopo aver smaltito le ultime scorie di un periodo di clausura casalinga, dove nonostante tutto non ha fatto quasi mai mancare nulla ai propri followers.

Andiamo però a vedere nel dettaglio l’ultima serie di scatti che hanno fatto il pieno di emozioni

Ainett Stephens, passeggiata stuzzicante sulla battigia: che fisico!

