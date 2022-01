Attacco kamikaze nei pressi dell’aeroporto: almeno otto morti e nove feriti

In un attacco kamikaze, avvenuto questa mattina nei pressi dell’aeroporto di Mogadiscio, in Somalia, otto persone sono morte e nove sono rimaste ferite.

Sono otto le persone che hanno perso la vita e nove quelle rimaste ferite in seguito ad un’esplosione avvenuta questa mattina a Mogadiscio, in Somalia. Un bilancio attualmente provvisorio che, secondo le autorità locali, potrebbe salire ulteriormente. Stando alle prime informazioni rilasciate da alcune fonti locali, pare che l’obiettivo dell’attacco kamikaze, successivamente rivendicato dai militanti Al-Shabaab, fosse un convoglio Onu, proprio come accadde lo scorso 25 novembre. Non è chiaro se il personale del convoglio sia rimasto coinvolto nell’attacco o se ne sia uscito illeso o non gravemente ferito.

Orrore questa mattina, mercoledì 12 gennaio, a Mogadiscio, in Somalia. In un attentato kamikaze otto persone sono morte e nove sono rimaste gravemente ferite. Un bilancio provvisorio che potrebbe salire con il passare delle ore.

L’attacco kamikaze, secondo quanto riportano alcuni media locali e la redazione di Rai News, si è verificato lungo la strada che conduce verso l’aeroporto internazionale di Ade Adden, nel distretto di Waberi. Poco dopo, è stato rivendicato dal gruppo Al-Shabaab. I militanti, legati ad al-Qaeda, attraverso i loro canali, hanno spiegato che l’attentato è stato condotto da un kamikaze a bordo di un’autobomba. L’obiettivo era un convoglio dell’Onu scortato dall’Amisom, la Missione dell’Unione Africana in Somalia. Ancora non è chiaro se il personale a bordo del convoglio sia rimasto coinvolto nella strage. Le vittime, difatti, non sono ancora state identificate. Sul posto si sono precipitate numerose squadre di emergenza e gli agenti della polizia locale.

Si tratta dell’ennesimo attentato rivendicato da Al-Shabaab nel paese africano. Lo scorso 25 novembre, sempre a Mogadiscio, in seguito all’esplosione di un’autobomba, i militanti avevano cercato di colpire un convoglio dell’Onu. Nell’attacco morirono otto persone e ben diciassette rimasero gravemente ferite.