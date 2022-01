Scontro tra tre auto sulla statale: morto un uomo, cinque feriti

In un incidente, avvenuto ieri sera sulla statale 106 tra Riace e Stignano (Reggio Calabria), un uomo ha perso la vita e cinque persone sono rimaste ferite.

Grave incidente stradale nella serata di ieri sulla statale 106 tra Riace e Stignano, in provincia di Reggio Calabria. Il bilancio è di un morto e di cinque persone ferite, di cui tre in condizioni più gravi. Non è ancora chiara la dinamica dell’impatto in cui sono rimaste coinvolte tre auto. A perdere la vita uno dei conducenti, un uomo di 47 anni. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri.

La vittima è un uomo di 47 anni residente a Bovalino. Stando alle prime informazioni, riportate da alcune fonti locali e dalla redazione dell’agenzia Ansa, nel terribile sinistro sono rimaste coinvolte tre auto, una delle quali era condotta dal 47enne, che si sarebbero scontrate per cause ancora in fase d’accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere le persone a bordo dei veicoli e le hanno affidate ai sanitari. I sei sono stati trasportati in ospedale, dove purtroppo il 47enne è deceduto poco dopo. Gli altri cinque sono ricoverati, tre dei quali, scrive l’Ansa, in condizioni più serie.

Oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica che si sono occupati dei rilievi di legge per determinare con esattezza la dinamica e le cause dello scontro.

Per permettere i soccorsi ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto interessato è stato chiuso e la circolazione deviata.