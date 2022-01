“Capolavoro assoluto di bellezza” Federica Pellegrini fulmina i fan ma..”cos’ha in mano nella terza FOTO?”

Federica Pellegrini sa come far commuovere i suoi fan, oggi per lei è l’ultima volta ed in moltissimi l’hanno ringraziata tra le lacrime.

Unica, inimitabile, Divina, Federica Pellegrini non ha bisogno di ante presentazioni. L’ex nuotatrice olimpionica che ha portato il nome dell’Italia sul tetto del mondo, è conosciuta in tutti gli angoli della Terra.

Possiamo tranquillamente affermare che Federica è nata in acqua dal momento che da piccolissima inizia a prendere lezioni di nuoto presso una piscina comunale del suo paese, all’età di 6 anni ha cominciato a disputare le sue prime gare guidata dal tecnico Massimiliano Di Mito, che l’ha accompagnata nei suoi primi trionfi.

Nel 2022 Federica disputa la sua prima gara, aveva solo 14 anni quando partecipò ai campionati italiani assoluti di nuoto e vinse una medaglia di bronzo. Due anni più tardi l’esordio in nazionale maggiore e da quel momento non si è più fermata.

Specializzata in stile libero, la Divina ha scritto la storia del nuoto italiano fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando all’età di 33 anni ha detto addio al nuoto agonistico. Oggi i fan piangono come allora, sono tutti commossi per quello che hanno ricevuto da Federica.

“Ci sono io nel bene e nel male”, Federica Pellegrini commuove il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

“Underwater” è il docufilm dedicato alla Divina, la prima il 10 gennaio è stata un successo. Nel film La Pellegrini si è raccontata ed ha raccontato di se, dei suoi esordi, delle sue gioie, delle sue lacrime, dei suoi sacrifici. Nel documentario sono state toccate le tappe più fondamentali ed importanti che hanno reso la Divina tale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Flora Canto decisa la data delle nozze con Brignano: tutto pronto, eccetto un particolare: “Se ci arriviamo…”

In milioni sono accorsi a vedere e ripercorrere le gesta eroiche della prima donna italiana che ha portato il suo Paese sul tetto del mondo: “Felice per tutti i vostri messaggi….e felicissima che questo Docu vi piaccia….veramente lì dentro c’è tutto! Ci sono io nel bene e nel male!! #UNDERWATER ………… (oggi per l’ultimo giorno al cinema)”, scrive la Pellegrini sul suo profilo Instagram seguito da 1,5 milioni di follower.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Anch’io…sempre così…”, Claudia Gerini alza la temperatura: stacco di coscia micidiale e fondoschiena d’acciaio – FOTO

I messaggi sono centinaia, è impossibile quantificarli, “Grazie per tutto” scrive un fan alla Pellegrini, felice di aver visto le sue gesta da Divina.