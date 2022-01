Federica Panicucci stupisce i fan con un dettaglio che non passa inosservato, ormai è il suo biglietto da visita

Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano che ogni giorno la segue a “Mattino 5”, programma in onda su Canale 5. Di classe, elegante e sempre sul pezzo, sa cosa piace ai telespettatori e con il suo talento ha conquistato milioni di fan che la supportano da anni.

La conduttrice non perde occasione di condividere con i follower alcuni momenti delle sue giornate e le foto in camerino sono diventate un’abitudine.

Federica Panicucci, il dettaglio che non manca mai – FOTO

Seguita da un milione di follower, Federica Panicucci mostra ai fan il suo lato migliore: il sorriso. E’ un dettaglio che non passa mai inosservato, in ogni foto è presente ed è ormai diventato il suo biglietto da visita.

Ha da poco pubblicato uno scatto mozzafiato, un primo piano unico e irresistibile, poi ha scritto: “Ma non trovate anche voi che il venerdì sia il giorno più bello della settimana?”.

I capelli sono sciolti, il trucco in vista, le mani appoggiate sul tavolo del camerino e gli accessori la rendono ancora più brillante. La foto è diventata virale e i fan non hanno potuto fare a meno di commentare, lasciando messaggi come: “Bella e solare” e poi ancora “Sei qualcosa di inspiegabile”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei favolosa”.

Ancora una volta la Panicucci ha fatto centro, il pubblico non vede l’ora che arrivi lunedì per iniziare con lei una nuova settimana.

Solare, intraprendente e determinata, Federica Panicucci è un concentrato di energia che ogni giorno regala qualcosa ai fan. In tutti questi anni ha lasciato il segno e continua a farlo con la sua bravura e bellezza. Non a caso, Mediaset la sceglie per ogni stagione televisiva. E’ un vero spettacolo.