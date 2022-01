“MasterChef”, esplode la tensione tra i giudici. Bruno Barbieri allontanato dallo studio

“MasterChef”, esplode la tensione tra i giudici: Antonino Cannavacciuolo allontana Bruno Barbieri dalla masterclass

L’11esima edizione di “MasterChef”, in quanto a consensi, non ha nulla da invidiare alle precedenti. Gli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, oltre ad essere tre professionisti del settore, si stanno rivelando anche degli ottimi insegnanti per i concorrenti, ai quali cercano di trasmettere tutto il loro sapere inerente al mondo della cucina.

Non di rado, tuttavia, gli aspiranti chef non mancano di deludere le aspettative dei giudici, anche quando quest’ultimi si dimostrano magnanimi con i loro suggerimenti. Durante la puntata di ieri sera, la tensione nella masterclass era alle stelle. Bruno Barbieri, dopo aver perso la pazienza, è stato allontanato dal collega Antonino. Scopriamo insieme i dettagli di quanto accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Durante il primo episodio della scorsa puntata di “MasterChef”, i concorrenti si sono dovuti misurare con un “Invention Test” piuttosto complicato. Divisi in squadre, gli aspiranti chef avevano il compito di replicare uno dei tre piatti preparati dai giudici: una prova in cui la tecnica, come chiarito dagli stessi chef, era di fondamentale importanza.

Ciò nonostante, i giudici si sono dimostrati piuttosto magnanimi con i concorrenti. Muovendosi tra le postazioni, ciascuno di loro cercava di aiutare gli aspiranti chef con preziosi consigli, che non sempre, però, sono stati ascoltati. Bruno Barbieri, di fronte al menefreghismo di alcuni partecipanti, è più volte esploso senza riuscire a contenere la rabbia.

Nel momento in cui le urla dello chef si erano fatte fin troppo insistenti, il collega Antonino Cannavacciuolo ha deciso di intervenire. “Non ti posso vedere così Bruno, veramente…“, ha detto lo chef, prendendo sotto braccio il collega ed allontanandolo dalle postazioni di cucina. “Respira e calmati“, gli ha poi suggerito Antonino, a cui Barbieri, fortunatamente, ha prestato ascolto.

Nella puntata di ieri, ad abbandonare il programma sono stati i concorrenti Andrea e Nicholas. La gara, come i telespettatori hanno avuto modo di constatare, si fa sempre più intensa ed agguerrita.