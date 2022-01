Armando Incarnato fa infuriare lo studio: “Non lo abbiamo raccontato”. Le bugie vengono a galla

Il partenopeo Armando Incarnato fa infuriare lo studio di “Uomini e Donne”: le menzogne del cavaliere e della dama Gloria sono venute a galla

Armando Incarnato, ormai da quattro anni, è uno dei personaggi che movimentano maggiormente le dinamiche di “Uomini e Donne”. Nonostante abbia frequentato moltissime dame del parterre, il partenopeo non è ancora riuscito a trovare la partner adatta a sé. Prima che la trasmissione si interrompesse in vista della pausa natalizia, i telespettatori avevano lasciato Armando alle prese con la dama Gloria.

Quest’ultima, che frequentava anche Mirko, non aveva ancora compreso quale dei due cavalieri fosse il suo preferito. Durante la puntata di oggi, Gloria ha deciso di interrompere la conoscenza con Mirko a causa del sopraggiungere di incomprensioni caratteriali. Anche con Incarnato, tuttavia, la situazione non è apparsa affatto distesa. Tra i due, nel giro di pochi minuti, sono volate accuse al veleno. Chi starà dicendo la verità?

Armando Incarnato fa infuriare lo studio: le bugie del cavaliere vengono a galla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Dopo aver interrotto la conoscenza con Mirko – il quale, a detta di Gloria, si è dimostrato assente nel corso di tutta la settimana -, la dama ha concentrato le proprie attenzioni su Armando Incarnato. Il partenopeo, che negli scorsi giorni aveva più volte invitato la donna a prendere una decisione, quest’oggi è apparso titubante di fronte a quanto accaduto. Le parole degli opinionisti, d’altra parte, non lo hanno affatto rassicurato.

“Per lei sei una seconda scelta“, ha osservato Gianni Sperti, prima che il cavaliere desse vita ad un altro dei suoi celebri siparietti. Armando, senza mezzi termini, ha lasciato intendere che Gloria avesse omesso delle informazioni importanti in merito alla loro frequentazione. Nello specifico, Incarnato ha parlato di un contatto intimo con la dama, che quest’ultima avrebbe deciso di nascondere per motivazioni non del tutto chiarite.

“C’è stato un avvicinamento tra me e te, che tu qui dentro non hai raccontato“: questa la minaccia del cavaliere, che sperava di tirar fuori la verità dalle parole di Gloria. La dama, postasi sulla difensiva, ha tentato fin da subito di stoppare Armando. “C’è stato solo un bacio a stampo, che abbiamo ammesso. Quello sarebbe un contatto intimo?”: queste le sue proteste di fronte alla furia del cavaliere.

Il partenopeo, che ha cercato di evitare i particolari, ha dichiarato di essersi scambiato delle effusioni più profonde con Gloria, che andrebbero ben oltre il semplice bacio. Un’accusa che la dama ha respinto con toni più che alterati. Lo studio di “Uomini e Donne”, nel frattempo, non ha mancato di attaccare lo storico cavaliere. Nessuno, tra i presenti, sembrava credere alla buona fede di Armando.

“Come al solito, tu hai sempre qualche verità da svelare a cose fatte“: questa la stoccata di Tina, che ha severamente rimproverato Incarnato. Attaccato da tutti, il cavaliere non ha potuto far altro che tornare al proprio posto ed incassare l’ennesima batosta.