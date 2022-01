“In collant fai impazzire” Caterina Balivo, gonna impercettibile e stacco di coscia senza fine – FOTO

Caterina Balivo, la conduttrice ammalia tutti con le sue ultime foto dove la gonna si vede appena.

Caterina Balivo, l’amatissima conduttrice continua a stupire il suo pubblico. Dopo aver raccontato il suo weekend sulla neve, continua a coinvolgere i fans immortalando tutto ciò che scandisce la sua vita quotidiana, tra momenti di relax, post dedicati al lavoro e poi quelli dove confessa – simpaticamente – i suoi peccatucci di gola.

Come in uno dei suoi ultimi in cui ammette: “Facciamo finta che non sono a #dieta e che stasera a cena stanno arrivando tutti i miei amici?!?” un pensiero nel quale trapela tutta la sua spontaneità. Un fan le ha detto di essere a dieta dal due giugno, Caterina risponde “Sì, ma che vita è su!”.

Caterina Balivo, la gonna si perde davanti a delle gambe così: stacco di coscia da invidia

Per saperne di più, vai su Successivo