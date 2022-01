Federico Fashion Style è scoppiato a piangere in pista a Ballando con le Stelle, la produzione lo ha fatto apposta: era tutto organizzato.

Ballando con le Stelle ha fatto centro, e nel corso dell’ultima puntata ha escogitato un modo davvero speciale di toccare il cuore dei concorrenti e di tutti gli spettatori da casa. Uno dei tanti correnti è stato raggiunto in pista, a sorpresa, dalla persona più importante della sua vita. La scenetta ha fatto commuovere proprio tutti, portando lo share del talent show a livelli mai visti.

Federico Fashion Style piange in diretta, la sorpresa lo ha sconvolto

Stiamo parlando di Federico Fashion Style, personaggio controverso che, però, a quanto pare sta riuscendo ad ottenere l’affetto del pubblico di Ballando con le Stelle. Il parrucchiere è stato raggiunto in pista dalla figlia Sophie, nata grazie alla fecondazione assistita della moglie Letizia. Federico e la donna stanno insieme da quando entrambi avevano 17 anni, e durante la clip di presentazione che ha preceduto l’entrata in pista della bambina la madre ha raccontato: “Quando ci siamo conosciuti ci stavamo persino antipatici, poi ci siamo baciati ad una festa”.

Un amore nato controvoglia, ma che nel corso degli anni si è rivelato più forte di tanti altri. Per avere la figlia Sophie i due hanno dovuto ricorrere alla fecondazione assistita: “E’ stata la cosa più desiderata in assoluto” ha raccontato Letizia. “Lo ha saputo prima lui che ero incinta, poi io. È andato a ritirare le analisi, mi ha portato il risultato con un mazzo di rose bianche”. A Federico è poi stata consegnata una lettera scritta da Sophie, che ha letto ad alta voce: “Ti amo papà, ti voglio tanto bene, vorrei tu vincessi Ballando con le Stelle. Io sto venendo da te a Ballando. Mamma non te lo voleva dire. Io sto nel negozio nuovo, poi veniamo a te. Ti voglio tanto bene papà, sei bellissimo” ha scritto Sophie.

Quando la bimba è entrata in pista, correndo ad abbracciare il padre, il pubblico si è sciolto in un mare di lacrime commosse. Ballando con le Stelle ha dimostrato anche così di saper cogliere i sentimenti del proprio pubblico, ma sopratutto quelli dei propri concorrenti.