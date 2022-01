Eros Ramazzotti si lascia scappare il dettaglio intimo su Michelle Hunziker: “Non lo faceva mai”

Eros Ramazzotti spiazza tutti su Michelle Hunziker. Dopo tanti anni la rivelazione sulla loro intimità lascia a bocca aperta

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. Lui cantante seguitissimo, lei giovane e bella, arrivata dalla Svizzera cominciava a conquistare gli italiani con il suo talento innato.

Un amore forte, il matrimonio, la nascita di Aurora, la canzone tutta per lei, “Più bella cosa” che Eros le ha dedicato e che è diventata la sua canzone per eccellenza nel mondo. Insomma un sogno ad occhi aperti che ad un certo punto si è spento, lentamente e in modo inesorabile.

Michelle, come più volte ha detto, è entrata in una setta e questo l’ha portata lontana da tutti i suoi affetti. Oggi entrambi si sono rifatti una vita ed il loro matrimonio è solo un ricordo da custodire. Non si sono mai fatti la guerra, anzi, sono rimasti in buoni rapporti ecco perché per loro, parlare di uno o dell’altra non è un problema.

Proprio Eros in una intervista un po’ diversa dalle solite si è lasciato andare ad alcuni particolari intimi sulla sua ex moglie

Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker: chi l’avrebbe detto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EROS RAMAZZOTTI FAN PAGE💗 (@il_cuore_doro_di_eros)

Responsabili delle confessioni intime di Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker dopo tanti anni sono stati Pio e Amedeo. I due comici con la loro verse e solarità sono riusciti a far dire al noto cantante quello che forse non aveva mai detto sulla sua ex moglie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Giovanna Civitillo non si trattiene: “Mi è saltato addosso”

Eros ha iniziato specificando che anche adesso Michelle è in forma così come quando lui l’ha conosciuta. Aveva solo 18 anni ed era il momento in cui lei divenne famosa per quella foto dello spot sugli slip nel quale il suo magistrale lato B attirò l’attenzione di tutti, anche di Eros. “Quando ho visto la foto sono andato a sbattere di fronte a un palo!” ha ammesso il cantante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Barbara D’Urso dà l’annuncio che tutti speravano: gioca maliziosa con il seno scoperto in primo piano – FOTO

Oltre a questo i due comici, nel loro programma, “Felicissima sera” hanno chiesto ad Eros il perché Michelle rida sempre e così il cantante si è lasciato andare con una battuta forse poco felice ma che ha svelato, dopo tanti anni, un dettaglio sulla loro intimità: “Posso dirti che a letto non rideva!”.