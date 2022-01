La conduttrice ha svelato quando riprenderà in mano le redini di “Pomeriggio 5”, nel frattempo di gode ancora per qualche giorno la montagna.

Quando ormai sembrava che sarebbe stata letteralmente fatta fuori da Mediaset, per Barbara D’Urso spunta fuori una nuova emozionante proposta lavorativa. Sarà infatti la nuova conduttrice della prossima edizione de “La Pupa e i Secchione”, informazione rivelata in via ufficiosa da Dagospia che è però sicuro delle proprie fonti interne.

Nel frattempo Barbara si sta ancora godendo le vacanze in montagna e non passa giorno in cui non condivida con la sua community social scatti bollenti di lei sulla neve o accanto al caminetto di casa dove trova ristoro e riparo dal freddo pungente della sera.

Proprio ieri ha pubblicato due scatti decisamente hot con indosso un abito fiorato che metteva in risalto tutte le sue grazie. Vediamolo e leggiamo cosa hanno commentati i fan.

Barbara D’Urso è la dimostrazione che l’età non conta, bella come il sole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Non si è mai fatta scrupoli a mostrare le gambe o il décolleté se riteneva opportuno farlo. Barbara ha le lancette dell’orologio a suo favore visto che per molti versi sembra si siano fermate, dimostra infatti sempre molti meno anni di quelli effettivi registrati all’anagrafe.

Lo ha fatto anche ieri con due scatti decisamente provocanti seduta accanto al camino dello chalet mentre sorrideva con un libro in mano. Indosso solo un abito a fiori con fondo nero molto attillato sulla vita e con una grande scollatura sul seno che strabordava dalla scollatura profonda quasi senza vergogna.

I fan sono letteralmente esplosi nei complimenti e nelle richieste relative il suo ritorno a “Pomeriggio 5”: “Ti rivolgiamo su canale 5 e daiiiiiiiiii”, “Manchi!!! Quando torni?”, “Si è creato un vuoto in TV sei insostituibile la tua professionalità è unica 👏”, “Si sente la tua mancanza”.

Barbarella non ha esitato a rispondere come leggiamo nella didascalia accanto alle foto: “Un momento di relax: camino, rivista…sempre qui ad alta quota…-5 #backontrack #backtoYou❤️ #colcuore❤️”. L’appuntamento è dunque fissato per lunedì 17 gennaio. Segnatelo sul calendario.