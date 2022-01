Miss Claudia è tornata in tv con “Avanti un altro” e ogni giorno sorprende i fan con i suoi look esagerati, che spettacolo

All’anagrafe è Claudia Ruggeri, per gli amici e i fan è Miss Claudia. La showgirl di “Avanti un altro” è tornata in tv con le nuove puntate del programma e non ha perso occasione di fare impazzire il pubblico che la segue.

Sa sempre come attirare l’attenzione dei fan ed ogni giorno ci riesce mettendo in mostra le sue forme prorompenti e conquistando i telespettatori con la sua energia e solarità.

Miss Claudia, scollatura esagerata: fan in estasi – FOTO

