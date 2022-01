Belen Rodriguez, di nuovo innamorata…..ma non è un uomo…

Belen Rodriguez ha una nuova fiamma? Su Instagram spunta qualche indizio, tutti i dettagli sull’amore appena sbocciato

Con Belen Rodriguez non ci si annoia mai, la showgirl argentina non perde occasione di far parlare di lei e il web è sempre pronto a scoprire nuovi dettagli sulla sua vita pubblica e privata.

Prima la separazione con Stefano De Martino, poi il fidanzamento con Antonino Spinalbese e la nascita della secondogenita, poi una nuova separazione e adesso? Sembra che la modella abbia qualcun altro per la testa. Su Instagram spunta un indizio.

Belen Rodriguez, chi è la nuova fiamma?

Belen Rodriguez sembra aver abbandonato il genere maschile, cominciando a dedicarsi alle auto. Un cambiamento di notevole importanza, dal momento che ha appena sfoggiato sui social il suo nuovo gioiello. Si tratta dell’ultimo modello Q7 Audi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“La mia spampanella del cuore”, Carolina Stramare abbaglia i followers con uno sguardo seducente: illogica – FOTO

Per la modella è stato un colpo di fulmine e non ha resistito a così tanta bellezza e grandiosità, se n’è subito innamorata ed ora non ha nessuna intenzione di lasciare la sua nuova macchina. Su Instagram ha pubblicato una storia dove ha scritto: “La nuova bambina”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Eros Ramazzotti si lascia scappare il dettaglio intimo su Michelle Hunziker: “Non lo faceva mai”

L’auto ha un motore di 340 cavalli, il costo è di 70.287 euro. Un cifra esagerata che a quanto pare la Rodriguez può permettersi. Per adesso, quindi, nessun uomo può competere con il suo nuovo acquisto.

Intanto, qualcuno si chiede che fine abbia fatto il padre di sua figlia dal momento non si hanno più notizie su di lui e sulla relazione tra l’hair stylist e la modella.

Chi segue Belen Rodriguez su Instagram avrà potuto notare che attualmente la showgirl si sta dedicando interamente al lavoro e ai suoi bambini. Tutto il resto passa in secondo piano, nessuna traccia dei suoi ex. Anche questa volta la modella argentina non ha trovato l’anima gemella? I fan hanno fame di sapere.