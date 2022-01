Una nuova foto di gruppo per Chiara, Valentina e Francesca assieme alla loro splendida mamma, un quadretto magnifico che ha sciolto i fan.

L’ultimo scatto che la famigliola felice aveva realizzato (e poi pubblicato) risale al lancio della serie “The Ferragnez” qualche mese fa, poi a causa del Covid e della positività di Chiara le sorelle hanno avuto difficoltà a trovarsi ancora unite per passare del tempo insieme.

La cena di ieri ha però rinsaldato i rapporti e Chiara, Valentina e mamma Marina hanno avuto modo di festeggiare in grande stile anche Francesca Ferragni giunta alla 17esima settimana di gravidanza.

Il bimbo o la bimba dovrebbe nascere in primavera, un grande emozione per tutti in casa visto che l’annuncio è stato dato a sorpresa e proprio per questo ancora più apprezzato.

L’incontro è stato immortalato con uno scatto di tutte e quattro le donne, un particolare però non è passato inosservato ai fan più attenti.

Francesca Ferragni festeggia con le 3 sorelle…

