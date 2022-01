Aida Yespica sublime, forme esplosive e minigonna troppo corta: si sogna… FOTO

Aida Yespica ha illuminato il mondo dei social network condividendo una fotografia meravigliosa: la showgirl indossa una minigonna troppo corta.

Aida Yespica è una donna di rara bellezza: i suoi lineamenti perfetti e il suo fascino lasciano sempre senza bocca gli innumerevoli fans sparsi in giro per il mondo. La nativa di Barquisimeto lavora in Italia da diversi anni e ha fatto breccia nel cuore degli italiani con le sue forme bombastiche e i suoi calendari sexy.

La Yespica ha ovviamente un profilo Instagram: sul noto servizio di rete sociale, la modella e showgirl piazza online contenuti di un certo livello. Questa sera, ad esempio, la 39enne ha spiazzato tutti postando una fotografia spettacolare: l’outfit disegna le sue forme e la minigonna è davvero troppo corta.

Aida Yespica, outfit sublime e minigonna troppo corta: si sogna

Aida, questa sera, ha conquistato le attenzioni dei suoi seguaci condividendo online una fotografia paradisiaca. La venezuelana sprizza sensualità da tutti i pori e fa impazzire tutti con le sue forme impressionanti. L’outfit è strettissimo ed aderente e disegna le sue curve magnifiche.

La minigonna è fin troppo corta e regala una visuale delle sue gambe spettacolari. Labbra da infarto, sguardo magnetico e lineamenti da urlo non passano di certo in secondo piano. La classe 1982 non ha punti deboli e sa sempre perfettamente come deliziare gli occhi dei suoi innumerevoli ammiratori. Sul web la nativa di Barquisimeto si mostra come una leonessa, ma in realtà sta soffrendo molto. Proprio come svelato da lei con alcuni post, sono ben due anni che non riesce a vedere suo figlio. Aron vive a Miami con il padre (Matteo Ferrari) e di questi tempi ottenere il visto non è un’impresa facile.

La Yespica, qualche volta, stende letteralmente i suoi seguaci postando scatti in cui indossa bikini striminziti o semplicemente completini intimo da infarto, scoprendo di fatto tutto il suo corpo.