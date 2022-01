Cala il gelo a seguito dell’ultima pista battuta sulla scomparsa di Denise Pipitone. La dichiarazione di Piera Maggio riporterebbe ad ora l’unica verità possibile.

La spiazzante ultim’ora, riguardante la scomparsa della piccola Denise Pipitone dal paesino di Mazzara Del Vallo nel settembre del 2004, è stata riportata con imminenza attraverso le glaciali parole della madre della bambina.

Piera Maggio, con diretto riferimento al padre naturale della piccola Denise, Pietro Pulizzi, ha tenuto a comunicare una svolta significativa alla risoluzione del caso. Senza dover ricorrere a mezzi termini, la madre di Denise ha voluto aggiornare il suo seguito su quali siano ad oggi le sue ferme e tragiche impressioni riguardanti il perpetuarsi delle indagini ancora in corso sulla scomparsa di sua figlia.

Denise Pipitone, mamma Piera è sicura: “c’è solo una pista, non sono stati loro”

Dopo la conferma nel 2017 da parte della Cassazione di un’assoluzione sino a questo momento definitiva per Jessica Pulizzi, appaiono ora nuovi risvolti. Soltanto nella tarda serata di ieri, lunedì 14 gennaio, un ultimo aggiornamento condiviso sulla pagina ufficiale Facebook di Piera Maggio segna le ultime novità sul caso. Alcuni particolari sarebbero venuti alla luce nella notte. Dieci ore fa, la madre di Denise, ha voluto trasmettere un messaggio chiaro. Il quale sembrerebbe, mai come adesso, non ammettere ritrattazioni sulla questione.

A seguito della riapertura delle indagini nell’estate del 2021, non vi sarebbe una sola strada da seguire. “Non esistono altre piste alternative“, tuona dunque la Maggio, “se non quella portata avanti fin da sempre dagli inquirenti“. Secondo il parere della madre della bimba scomparsa in circostanze misteriose, nonostante i risonanti appelli trasmessi su scala internazionale e le rispettive testimonianze ricevute in quest’ultima annualità, “Denise non è stata rapita dagli alieni. Né dal mostro di turno“. La risposta starebbe piuttosto da immemore tempo dinanzi ai suoi occhi.

“Chi ha rapito Denise sapeva chi era“. Ha ammesso la Maggio. Si fa riferimento, all’interno della pubblicazione, ad “una mano vigliacca“, che secondo la mamma di Denise avrebbe agito “miratamente” per raggiungere il suo scopo e far sparire, senza lasciar traccia, una bimba di quattro anni.

Il toccante appello di Piera Maggio è riuscito a scuotere ancora una volta le coscienze degli italiani. Si resta in attesa di ulteriori accertamenti sul caso.