La band annuncia un nuovo impegno per il 2022: per la prima volta prenderanno parte a uno degli eventi musicali americani più chiacchierati dell’anno

Dopo un 2021 straordinario nel quale sono stati in grado di farsi conoscere in tutto il mondo, i Maneskin si preparano a vivere un anno altrettanto impegnativo ed emozionante. Saranno tante -Covid permettendo- le occasioni nelle quali la band italiana porterà la propria musica sul palco, partecipando ad alcuni degli eventi più noti a livello internazionale. I Maneskin hanno annunciato di prendere parte a diversi Festival, europei e non. A quelli già conosciuti si aggiunge ora un appuntamento davvero imperdibile.

I Maneskin al Coachella: la band approda all’evento più chiacchierato

Continuano i lavori sul nuovo album dei Maneskin che il pubblico potrà ascoltare con molte probabilità proprio quest’anno. Nel frattempo numerosi gli impegni che portano la band a volare oltreoceano dove negli ultimi mesi del 2021 si sono resi protagonisti di una campagna promozionale piuttosto intensa.

Il loro successo non sembra destinato a fermarsi, anzi, e tutti sembrano intenzionati a volerli. Oltre alle date dei concerti e ai festival già annunciati, i Maneskin comunicano ai fan la loro partecipazione a uno degli eventi americani più noti e chiacchierati dell’anno.

Si tratta del Coachella Valley Music and Arts Festival che ritorna nel 2022 dopo lo stop causato dalla pandemia. L’evento avrà luogo ad aprile per due weekend consecutivi e la lineup degli artisti è stata annunciata nelle ultime ore. A guidare le tre serate saranno Harry Styles, Billie Eilish e Kanye West -oggi noto sotto lo pseudonimo Ye– ai quali si affiancheranno nel corso delle giornate numerosi artisti.

Tra i nomi spuntano anche i Maneskin che hanno confermato con entusiasmo la loro presenza. “Siamo estasiati di annunciare che saremo in California nella lineup up del Coachella! Non vediamo l’ora di infiammare il palco a suon di rock per ben due volte, domenica 17 e domenica 24 aprile“.

Un’altra grandissima opportunità per Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio che continuano a raccogliere successi in tutto il mondo, Stati Uniti compresi.