Un ragazzo di soli 16 anni è morto in un incidente avvenuto in un terreno di Castions di Strada (Udine), dove la vittima si trovava con degli amici per divertirsi con la sua moto da cross.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Castions di Strada, in provincia di Udine. Un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi in un terreno, nei pressi del cimitero, dove la vittima si trovava con alcuni amici. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane era alla guida della sua moto da cross che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con la due ruote di un amico ed è finito a terra. Sul luogo del sinistro sono arrivati i soccorsi che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Udine, drammatico incidente alla guida della sua moto da cross: muore ragazzo di soli 16 anni

Un incidente in moto è costato la vita ad un ragazzo di soli 16 anni. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 15 gennaio, a Castions di Strada, piccolo comune di circa 4mila abitanti in provincia di Udine.

Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Gazzettino, il 16enne Federico Codarini era con alcuni amici in un terreno, vicino al cimitero, per divertirsi con la sua moto da cross. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la moto della vittima si è scontrata con quella di un suo coetaneo ed il 16enne è finito rovinosamente al suolo.

Lanciato l’allarme, presso il terreno sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso. I medici hanno provato a rianimare a lungo l’adolescente, ma ogni tentativo, purtroppo, non ha avuto successo: alla fine si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per i gravi traumi riportati nel sinistro. L’amico, rimasto coinvolto nello scontro, riporta Il Gazzettino, non ha riportato ferite.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Latisana che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e risalire ad eventuali responsabilità.