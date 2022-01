Grave lutto nello spettacolo: futura promessa stroncata dal male. L’ultimo triste saluto

La triste notizia sulla perdita della futura promessa dello spettacolo è di poco fa. Il cordoglio di amici e colleghi.

Questa mattina è venuta a mancare una delle giovane promesse, nonchè star di grande prestigio per il futuro dello Spettacolo.

La notizia è rimbalzata agli occhi e alle orecchie di utenti social, amici e colleghi che hanno iniziato ad esprimere tutto il rammarico e la disperazione per la grave perdita.

Ogni giorno viviamo con il disagio e la preoccupazione di chi non vorrebbe abbandonare questo mondo in maniera precoce. Un’ansia che perseguita l’animo e i pensieri delle persone a causa di una maledizione scientifica, una punizione quasi divina, come il Covid-19.

Nonostante il vaccino e le dosi booster in espansione sulla popolazione, le varianti del virus continuano a seminare panico e in alcuni casi decessi senza alcun precedente avverso dal punto di vista sanitario.

Insomma è evidente come il nemico invisibile che si aggira tra noi, non risparmia davvero nessuno, compresi i volti destinati a diventare celebrità navigate

Tragedia assurda nello spettacolo: un dolore indescrivibile

“Che Dio ti accolga a braccia aperte”, questo è uno dei messaggi di cordoglio lanciati sui social ad opera di amici e colleghi, colti da un brusco risveglio, a causa della tragica notizia rimbalzata sulle pagine principali delle testate di cronaca.

La giovane promessa nel settore della moda e dello spettacolo è stata costretta a cedere alle pressioni del Covid-19. Si tratta di una futura stella, la modella brasiliana, Valentina Boscardin dilaniata dalle complicazioni del nemico pandemico.

La futura vip d’oltremanica era ricoverata all’ospedale di “San Paolo“, fino al momento in cui le è stata diagnosticata una forte trombosi che l’ha portata via dalla madre e da tutti i suoi cari, nel giro di un mese.

Da fonti vicine alla sfortunata stellina, di anni 18, si apprende che la paziente aveva già completato il ciclo vaccinale.

Nonostante tutto, lo sviluppo in forma grave della malattia ha complicato le cose. Poi la notizia della triste scomparsa che ha gelato il cuore di ciascuno di noi.