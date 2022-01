Lucia Javorcekova, panorama mozzafiato ma le sue curve di più: incontenibile – FOTO

Lucia Javorcekova ancora una volta fa sognare i suoi ammiratori, un panorama da sogno sullo sfondo ma è il suo fisico ad accendere il web

Il fascino esplosivo e conturbante di Lucia Javorcekova è tra quelli che maggiormente strappano boati di ammirazione su Instagram. La super modella slovacca è ormai da tempo entrata nelle grazie del web, diventando una vera celebrità sui social.

Classe 1990, abbiamo imparato a conoscerla in Italia a partire dal 2015, quando fu protagonista di un celeberrimo servizio de ‘Le Iene’, in cui mise in mostra le sue forme accattivanti e prorompenti. Da allora, ha accumulato, anche nel nostro paese, un numero molto elevato di followers. Su Instagram, ormai, ne conta più di due milioni.

Curve davvero incontenibili e pose davvero provocanti, in costume, senza veli, o con abbigliamento succinto. Il campionario di Lucia è davvero di tutto rispetto e ogni suo scatto fa letteralmente strage di cuori.

Lucia Javorcekova, “Abbiate fede nei miracoli della vita”: ma il vero capolavoro è lei, pazzesca

Da tempo, si è trasferita in Messico. I luoghi incantati in cui vive fanno spesso da sfondo ai suoi scatti più celebri e provocanti. Trasformandoli in vere opere d’arte e sogni a occhi aperti.

Ciò che manda fuori di testa gli ammiratori, comunque, è sempre e solo lei. Nell’ultima serie di foto, su una terrazza con una vista mozzafiato, è insieme al suo fidanzato. La dedica è di quelle che toccano il cuore: “Abbiate fede nella magia e nei miracoli della vita”.

Il vero miracolo e la vera forza della natura però è sempre lei, che una volta di più esibisce un fisico da paura. La fascia al di sopra della lunga gonna fatica a contenere le sue forme, uno spettacolo a cui non si può rimanere indifferenti.

Anche in questo 2022, Lucia si annuncia come una delle protagoniste assolute sul web. Immagini destinate a restare scolpite nella memoria.