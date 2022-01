La strepitosa attrice italiana Bianca Guaccero ha reso felici i suoi fan con una foto in minigonna: non esiste regalo migliore per i seguaci!

Il nuovo post della bellissima quarantunenne è un sogno ad occhi aperti: impossibile staccarle gli occhi di dosso!

La foto è stata scattata negli studi televisivi del programma ‘Detto Fatto’: Bianca indossa una camicia fucsia, una mini minigonna nera ed un paio di tacchi a punta… uno stile che non teme rivali!

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “Spero siate stati bene in nostra compagnia!”.

La trasmissione che conduce tratta di vari problemi, posti dai telespettatori nei campi della salute, del benessere, della cucina, dell’arredamento, dell’economia domestica e del fai da te: la presentatrice, insieme a degli esperti, dovrà cercare di risolverli.

Ecco, dunque, la foto che tutti state aspettando…

Bianca Guaccero, gambe da infarto. Un fan scrive: “Illumini ogni cosa, sei una star meravigliosa”

Una cosa è certa: i followers della meravigliosa fashion blogger non chiuderanno occhio questa notte!

Nell’immagine Bianca viene immortalata a figura intera, mentre tiene in mano dei fogli, guarda dritto davanti a sé e assume un’espressione piuttosto seria e grintosa: la Guaccero ha fatto breccia nel cuore degli italiani!

Il post è stato super apprezzato dagli utenti che la seguono, ottenendo migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Non è da tutti arrivare alle note di Iva… sempre grandissima Bianca”; “Sei sempre la numero uno della televisione: meraviglia universale“; “Sempre affascinante e tacchi top” oppure “Illumini ogni cosa, sei una star meravigliosa“.

Ammirare Bianca Guaccero è sempre un piacere gli occhi: i suoi post sono come una droga per i fan!