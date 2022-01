“Vorrei essere il tuo Tarzan”, Anna Safroncik in versione selvaggia: mise animalier e sguardo ipnotico, fan nel delirio – FOTO

Anna Safroncik ha mandato in estasi il popolo del web con la sua bellezza mozzafiato: la visione ha riscaldato tutti, da infarto.

Fascino ipnotico, curve roventi, bellezza irresistibile. Anna Safroncik ha mandato in estasi il popolo del web sfoggiando una mise sbalorditiva. La 41enne non smette mai di stupire i fan con i suoi occhioni azzurri, i suoi lineamenti angelici e il suo fisico da statua.

Attrice ucraina, naturalizzata italiana, il suo volto è diventato noto nel Bel Paese a seguito della partecipazione a Miss Italia per poi debuttare in pellicole e fiction di successo. Accanto a tutto questo ha raggiunto molto seguito sul web, in particolare su Instagram dove è seguita da ben 578 mila follower.

Il suo feed è una raccolta di scatti da sogno accumunati dalla sua bellezza e dalla sua eleganza innata: gli ultimi apparsi sulla sua gallery hanno mandato letteralmente in estasi i fan.

Anna Safroncik: la bellezza selvaggia lascia senza fiato

