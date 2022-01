Bianca Atzei, la scollatura infuoca gli animi: “Sei libidine pura”. Si vede la parte migliore.. – FOTO

Bianca Atzei, la scollatura infuoca gli animi dei fan: “Sei libidine pura”. La foto che ha mandato il web in tilt è clamorosa!

Dopo aver affrontato la dolorosa perdita del bambino che portava in grembo, per Bianca Atzei sembra essere arrivato il momento della rinascita. Il prossimo 29 aprile verrà infatti distribuito il nuovo album della cantante, intitolato “Veronica“ proprio in onore del nome di battesimo dell’artista.

La Atzei, che riesce a malapena a contenere l’emozione in vista di questo entusiasmante progetto discografico, ha da poco pubblicato un post con cui ha fatto un annuncio clamoroso. I fan, di fronte a tanta sensualità, si sono lasciati distrarre dalla scollatura: la visuale è estrema ed il pubblico non poteva non apprezzarla!

Bianca Atzei, la scollatura infuoca gli animi. Si vede la parte migliore.. – FOTO

