Flavio Insinna spiazzato dalla concorrente: “Apprezzo ciò che hai fatto”. È accaduto in diretta

“L’Eredità”, Flavio Insinna spiazzato dalla concorrente Michela: il gesto di quest’ultima non ha lasciato indifferente il conduttore…

La fase iniziale del quiz game di Rai 1 è anche quella in cui Flavio Insinna si lascia maggiormente andare di fronte ai telespettatori. Nell’introdurre i partecipanti che dovranno concorrere per il titolo di campione, infatti, non mancano le confidenze ed i racconti intimi che, spesso e volentieri, toccano le corde del cuore del presentatore.

Altre volte, tuttavia, sono i banalissimi gesti dei partecipanti ad attirare l’attenzione di Flavio Insinna. È esattamente quanto accaduto nel corso della puntata de “L’Eredità” di questa sera. Il padrone di casa, spiazzato dalla concorrente Michela, le ha tributato delle parole davvero inaspettate.

“L’Eredità”, Flavio Insinna spiazzato dalla concorrente: “Apprezzo ciò che hai fatto”

Durante la prima fase del quiz game di Rai 1 – quella che prevede gli “Abbinamenti” -, Flavio Insinna ne approfitta per estorcere alcune informazioni ai concorrenti. Il conduttore, che li incalza con una serie di domande relative al loro privato, punta ad entrare in sintonia con i partecipanti, con l’obiettivo di farli ambientare all’interno dello studio. Non di rado, inoltre, al conduttore capita di rimanere a bocca aperta di fronte ai racconti dei suoi interlocutori.

Questa sera, in particolar modo, è stato il gesto della concorrente Michela a scaldare il cuore di Flavio. “Abatantuono o Albanese? Devi dirmi chi ha recitato nei film che ti andrò ad elencare“: questi gli abbinamenti che avrebbe dovuto completare la concorrente, che non si è lasciata affatto spaventare dal quesito.

Nonostante la preparazione di Michela, il tempo non si è rivelato sufficiente per permettere a quest’ultima di ultimare la prima manche. La concorrente, senza perdersi d’animo, ha rivolto ad Insinna un sorriso caloroso, che il conduttore non ha mancato di elogiare. “Questo sorriso lo apprezzo molto” – ha commentato il presentatore, visibilmente emozionato per quanto accaduto – “È un grande regalo che ci fai“.

Con grande dispiacere da parte di Flavio, Michela ha dovuto abbandonare lo studio al termine del primo duello, che l’ha vista contrapporsi a Sara. Insinna, che l’ha salutata con grande calore, non ha potuto far altro che rinnovarle l’invito: “torna presto a trovarci qui a L’Eredità“.