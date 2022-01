Cecilia Rodriguez, il post sui social è commovente: dedica inaspettata

Cecilia Rodriguez ha condiviso una fotografia bellissima sui social network: in didascalia, la showgirl ha riportato la dedica più dolce.

Cecilia Rodriguez, proprio come sua sorella Belen, vanta una bellezza impressionante e una sensualità fuori dal comune. La ragazza è stata spesso sotto i riflettori per le sue vicende in amore: dopo una lunga storia con Francesco Monte, l’argentina trovò il coraggio di lasciarlo durante un confronto mentre lei era una delle concorrenti del ‘Grande Fratello Vip‘.

Proprio nella casa più spiata d’Italia la classe 1990 ha conosciuto Ignazio Moser, quello che è poi diventato il suo fidanzato inseparabile dal 2017. Chechu è una star anche sui social network: i suoi numeri sono davvero incredibili (anche se ben lontani dai livelli di Belen). La piccola Rodriguez ama condividere contenuti inerenti alla sua vita privata: quest’oggi, ad esempio, ha condiviso un post che sta commovendo tutti.

Cecilia Rodriguez, il post è commovente: arriva la dedica più dolce

Cecilia, poco fa, ha condiviso un post fantastico che contiene due fotografie. Le immagini sono praticamente uguali: la prima è però un disegno, mentre la seconda è quella “reale”. L’argentina è bellissima, ha le palpebre chiuse dolcemente e ha in braccio il suo amato cucciolo.

La Rodriguez ha scritto una didascalia lunghissima in cui ha riportato una dedica dolcissima. In pratica, la modella ha spiegato di aver separato per un periodo i suoi cuccioli (ha infatti due cani). Nonostante ciò è felice, perché ha dato maggiori attenzioni a Nino e i due hanno imparato a conoscersi meglio. “Siamo felici che tu, faccia parte di noi. Un ringraziamento speciale a chi ha saputo fotografare questo momento, Ignazio Moser”, ha scritto ancora.

La Rodriguez ha anche elogiato la persona che ha fatto il disegno ringraziando appunto chi ha fatto “di una foto, un regalo speciale per me”.