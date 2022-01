L’amministratore delegato della Mediaset si è beccato una denuncia dalla famosa giornalista Alda D’Eusanio. Pier Silvio nei guai seri, ma quel è il motivo?

La giornalista ha deciso di non tacere più e di passare per le vie legali contro Mediaset, e di conseguenza anche contro Pier Silvio Berlusconi, per un atto a suo dire “vergognoso” che le ha infangato la reputazione portando colleghi e trasmissioni Mediaset e Rai ad evitarla e a non farla più intervenire come ospite.

Una carriera rovinata dal punto di vista privato e lavorativo che l’avrebbe costretta a ricorrere alle maniere forti per cercare di riconquistare la sua dignità perduta.

Il motivo di tanto astio da parte della D’Ausonio? La squalifica immediata nella scorsa edizione del “GF Vip” dopo alcune sue parole rivolte alla cantante Laura Pausini e al rapporto con il marito Paolo Carta accusato di violenza domestica. Gli autori del programma la cacciarono senza mezze misure o spiegazioni.

Per la giornalista è giunto il momento di riscattare il suo nome dopo la dignità infangata con cui è uscita dal reality.

Alda D’Eusanio denuncia Pier Silvio e Mediaset. Tutta le verità

Se ci pensiamo sono stati diverse in questi anni le occasioni in cui i vipponi hanno mancato di rispetto l’uno verso l’altra. L’ultimo caso eclatante è quello di Katia Ricciarelli che ha usato parole oltremodo razziste verso Lulù, ma che a quanto pare la redazione ha lasciato passare in sordina.

La D’Eusanio non deve aver mandato giù questo atteggiamento del programma così è passata alle vie legali. Intervistata dal settimanale Nuovo, ha raccontato il suo dramma con toni accesi:

“Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Alfonso Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi“. La giornalista quest’ultimo accusandolo di “aver distrutto 40 anni di carriera”.

Ricordiamo che Alda non fece infuriare all’epoca dei fatti solo la Pausini ma anche il produttore discografico Adriano Aragozzini che le ha chiesto 1 milione di euro di danni per le accuse che lei gli attribuì nella “distruzione artistica e umana” di Mia Martini.

Gli avvocati delle rispettive parti sono ora in piena preparazione per sferrare l’attacco che sarà sicuramente uno tra i più seguiti degli ultimi tempi. Attendiamo quindi i prossimi mesi per capire come evolverà la vicenda giudiziaria.