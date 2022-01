Belen e Stefano pronti a ripartire: spunta un VIDEO. Poi la sorpresa più grande

Belen e Stefano di nuovo insieme? Tutti parlano di un terzo ritorno di fiamma e le immagini non mentono, però poi..

Che combinano Belen e Stefano? Tutti parlano di un ritorno di fiamma, il terzo. Forse i fan della showgirl e dell’ex ballerino vorrebbero vederli davvero di nuovo insieme ma loro cosa vogliono? E’ presto per chiederselo ma di certo gli indizi che hanno mandato in questi ultimi giorni hanno tutta l’aria di una ritrovata serenità.

Se Belen ha detto a tutti di essere tornata single e di aver, quindi, accantonato Antonino Spinalbese, le foto nelle quali è stata pizzicata con il suo ex marito non mentono. Prima insieme all’aeroporto per il ritorno di lei dall’Uruguay e poi le entrate e le uscite, separate, ma dallo stesso portone per confondere i paparazzi.

Insomma gli indizi ci sono e pare che la mamma di Santiago e Luna Marie voglia rincarare la dose. Su Instagram, infatti, non solo ha fatto vedere di aver stravolto il suo look ma ha anche detto a tutti: “Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo”. Impossibile non pensare a De Martino.

Belen e Stefano, il VIDEO che confonde

E così per tutti Belen e Stefano sarebbero pronti per ripartire, ancora una volta, insieme, fianco a fianco. Lui sempre solo con sé stesso, lei con le ossa rotte per la fine di un ennesimo amore.

E sul web spunta il video, tenerissimo, che li vede più affiatati che mai. Lei piegata a terra, forse in aeroporto, lui si avvicina, la bacia, la tira su e si chiudono in un lungo ed intenso abbraccio. È proprio il momento di dirlo: i due si sono ritrovati.

È la favola che immaginano e desiderano tutti, peccato che queste immagini, apparse su Tik Tok come il ritorno di fiamma, siano vecchie ed i fan se ne accorgono.

Chi li segue da sempre sa che quel breve filmato non si riferisce a questi ultimi giorni ma al passato. E se qualcuno esulta, c’è chi prende le parti di De Martino e dice che il conduttore non si merita questo.

Per molti, infatti, lui non cederà alla sua ex moglie per la terza volta. Sarà davvero così? Staremo a vedere!