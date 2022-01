“È stato lui…”, Cecilia Rodriguez mostra i lividi sui social. Le FOTO sono da brividi

Cecilia Rodriguez mostra i lividi davanti ai fan. Le foto hanno lasciato interdetto il pubblico dei social: “è stato lui”

Le recenti Instagram stories di Cecilia Rodriguez hanno preoccupato i suoi numerosissimi followers di Instagram. La modella, nell’ultimo periodo, sta trascorrendo sempre più tempo a casa, in compagnia del fidanzato Ignazio Moser e del cagnolino Ercole. Indubbiamente, all’interno della famiglia Rodriguez, l’aria che si respira è alquanto tesa.

Belen, in queste ultime settimane, ha attirato l’attenzione di tutti i siti di gossip per via della presunta rottura con Antonino Spinalbese. Quest’oggi, tuttavia, sua sorella Cecilia non è stata affatto da meno. Le foto che l’argentina ha pubblicato mediante le stories di Instagram sono davvero da brividi: le gambe della Rodriguez sono costellate da lividi a dir poco preoccupanti.

Cecilia Rodriguez mostra i lividi sui social. Le FOTO sono da brividi

