“Hai deciso di farci venire un infarto”, Paola Iezzi in slip e reggiseno è fantastica: trasparenze da urlo. Che spettacolo – FOTO

Paola Iezzi manda al manicomio i fan di Instagram con una performance da infarto. Continua il sogno della quarantena.

La showgirl e cantante, celebre del meraviglioso duetto ex Sanremo, Paola&Chiara ha regalato un risveglio da sogno ai fan di Instagram.

Sempre più attiva sui social, Paola Iezzi sta trascorrendo una quarantena da mille e una notte. Diversi i likes e gli apprezzamenti che volano sul suo conto a fronte di una bellezza senza eguali, nonostante la sua fama affondi le radici in altri settori.

Dal 2013, quando il legame con la dirimpettaia, Chiara si è sciolto in un bicchier d’acqua, l’artista ha iniziato un percorso incentrato sulla popolarità dal punto di vista personale.

Con il passare del tempo e la capacità di non mollare e credere in se stessi, soprattutto nelle difficoltà, Paola è riuscita a ritagliarsi un posto da privilegiata nel mondo social e in particolare su Instagram, dove ad oggi conta più di 108 mila followers, un dato destinato a crescere ulteriormente

Paola Iezzi sveste i veli e chiama i fan a raccolta: infarto fulminante

