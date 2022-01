Rita Dalla Chiesa, accuse pesanti sui social: spunta il nome di chi l’ha insultata

Pesanti accuse ed insulti rivolti a Rita Dalla Chiesa. Lei reagisce ed è pronta a querelare

I cosiddetti ‘leoni da tastiera‘ non mancano mai sul web. Persone che nascondendosi dietro la maschera del loro profilo social vomitano odio e sono pronti a sparare a zero su chiunque, il più delle volte su personaggi famosi. Questa volta è toccato a Rita Dalla Chiesa. La conduttrice è stata vittima di una donna che, tramite twitter, le ha rivolto accuse infondate ed insulti.

Rita Dalla Chiesa insultata su twitter: “sono pronta a querelare”

La giornalista e conduttrice Rita Dalla Chiesa, ex moglie storica del defunto Fabrizio Frizzi, è stata pesantemente attaccata sui social da una donna, la cui identità resta ancora anonima, che le ha rivolto parole molto dure. La Dalla Chiesa non si lascia però intimorire e minaccia di querelare la donna: “gli avvocati ci stanno apposta“, scrive su twitter.

“Vecchia signora repressa, aspettiamo la risposta della Rita. Ma siccome è stata stipendiata da un amico dei mafiosi…“. Questo è il commento fatto dalla hater. Insulti molto pesanti e l’accusa velata (ma non troppo) di aver avuto a che fare con la mafia. La conduttrice non ha per nulla gradito le offese della donna e ha subito risposto tramite post: “Io l’ho bloccata e segnalata due volte. Ma se qualcuno conosce @Dopamine786 Palla Bizzarri le dica di darsi una calmata perchè non accetto più twitter del genere.”

Non sono ovviamente mancati sotto il posto commenti di sostegno e di solidarietà per Rita. I fan le consigliano di non badare alla cattiveria di questa gente e di rivolgersi a persone con cui si può dialogare con gentilezza e rispetto. Una vicenda molto spiacevole che probabilmente non finirà qui. Attendiamo di vederne gli sviluppi.