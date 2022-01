La conduttrice di Real Time da diversi mesi è una presenza fissa anche in radio dove tiene compagnia ai fan con un appuntamento super speciale.

Dai tempi in cui conduceva “Studio Aperto” ne è passato di tempo. Dopo il suo “Cotto e Mangiato” nel 2008 sbarca velocemente a “I menù di Benedetta”, “Bake Off Italia – Dolci in forno” di cui è attualmente alla guida. Recentemente però ha provato anche l’ebrezza di mettersi di fronte ad un microfono su Radio Capital che l’ha scelta come voce di un suo format molto amato.

Benedetta Parodi ieri ha stregato i fan con uno nuovo scatto social catturato direttamente dal pre messa in onda accanto all’amica di studio. Vediamo lo scatto inedito.

Benedetta Parodi stavolta non piace ai fan, il particolare che non sfugge

Seduta nella poltroncina fuori dallo studio accanto alla giornalista e autrice Caterina Varvello, Benedetta dà il buongiorno ai follower che hanno modo di ascoltarla ai microfoni di Radio Capital dalle 10 a mezzogiorno come appuntamento fisso.

La cuoca spicca sul fondale rosso del divano con il suo maglione bianco, i jeans stretti che le enfatizzano le gambe affusolate e gli anfibi massicci che però sembrano non essere di gradimento a molti fan della community che l’hanno ripresa per il look poco femminile adottato in radio.

“@ziabene sei sempre la numero 1, ma quelle scarpe sono oggettivamente bruttine”, “Ma come ti sei vestita oggi?”, “Femminilità 0 oggi 😗”. Lei però non sembra soppesare troppo questi messaggi sull’outfit, nello scatto appare piuttosto in cerca di un modo per restare sveglia ed affrontare al meglio la giornata.

Testa inclinata appoggiata alla mano e occhi pieni di sonno di chi vorrebbe tornare a dormire. Il titolo della trasmissione non per nulla è stato chiamato “Benedetta domenica”. Vorrà pur dire qualcosa visti i lenti risvegli a cui ci ha abituato zia Bene la mattina di fronte al suo caffè fumante.