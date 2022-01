Da “Amici” a “Sanremo”: Aka7even e il gesto nei confronti di Sangiovanni

Dopo aver condiviso l’esperienza nel talent di Amici Aka7even e Sangiovanni si ritroveranno insieme anche sul palco del Festival di Sanremo, ma l’amicizia che li lega supera ogni rivalità

Il loro debutto sul palco dell’Ariston è particolarmente atteso dai numerosissimi fan che hanno continuato a seguirli con dedizione anche una volta terminato il loro percorso all’interno del talent di Amici. Gli ultimi dodici mesi hanno fatto la differenza per Aka7even e Sangiovanni che hanno posto le radici per la loro carriera artistica. Per due dei protagonisti della ventesima edizione del programma di Maria De Filippi ora è tempo di compiere un altro importante passo: ad attenderli c’è il Festival di Sanremo.

La dedica di Aka7even: l’amicizia con Sangiovanni continua

A una sola settimana dall’inizio del Festival è stata pubblicata -come da tradizione- la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata al cast degli artisti in gara. Un momento particolarmente atteso anche dai protagonisti stessi, che sancisce quasi in maniera simbolica la partecipazione a uno degli eventi musicali più significativi dell’anno.

Soprattutto per chi vivrà quest’esperienza per la prima volta ogni momento rappresenta un ricordo memorabile che sarà per sempre impresso nelle loro menti. È esattamente quello che ha voluto sottolineare Aka7even, condividendo la copertina del giornale. L’artista ci ha tenuto a pubblicare un messaggio che coinvolgesse però anche il collega, e amico, Sangiovanni.

“Ce lo ricorderemo per molto questo momento“, scrive pubblicando il riquadro che li ritrae entrambi nella foto di gruppo. Per i due, che hanno vissuto insieme l’esperienza ad Amici fino al traguardo finale, sarà altrettanto emozionante poter vivere il debutto sul palco dell’Ariston l’uno accanto all’altro. Nessuna competizione tra loro, solo stima e bene reciproco e tanta voglia di aggiungere un tassello importante al quadro delle loro carriere.

Per Aka7even sono tuttavia giorni decisivi, dopo aver comunicato di essere risultato positivo al Covid. L’artista è in gara con il brano “Perfetta così” mentre Sangiovanni porterà “Farfalle“.