Alessandra Amoroso illumina Instagram con l’incantevole sorriso. Baciata dal sole, la cantante regala la sua positività: bellezza naturale

Era il 2009 quando Alessandra Amoroso veniva dichiarata vincitrice dell’ottava edizione di “Amici“, segnando l’inizio della sua longeva carriera. Sono trascorsi quasi 13 anni, durante i quali la cantante ha regalato un percorso di continui rinnovamenti e trasformazioni, segnato da grandissimi successi.

A partire da “Immobile”, singolo presentato proprio sul palco del talent, ma anche “Stupida”, “Estranei a partire da ieri”, “Comunque andare”, “Dalla tua parte”, sono solo alcuni di questi, che l’hanno condotto proprio fino all’ultimo album.

Pubblicato il 22 ottobre, “Tutto accade” racchiude proprio la nuova consapevolezza raggiunta dalla cantante, descritta nello stesso titolo del progetto, ma anche in singoli come “Sorriso grande”. Ed è enorme quello che sfoggia negli ultimi scatti posati su Instagram, portando la luce della sua bellezza e del sole di Roma sui social.

Alessandra Amoroso porta il sole su Instagram

Alberi, prato e cielo azzurro: questa la cornice perfetta per il pomeriggio domenicale di Alessandra Amoroso. Attimi di felicità che decide di condividere con i numerosi fan su Instagram, trasmettendo gioia con il suo radioso sorriso.

Un elogio alla genuinità, gli scatti pubblicati dalla cantante sono quanto di più positivo si possa ammirare sul social. Il look è semplice e di tendenza: una cuffia grigia, la giacca a coste con dettaglio in pelliccia, i jeans strappati ed un paio di stivali scamosciati, non le serve altro per brillare di bellezza naturale.

Baciata dal sole di Roma, regala la sua energia positiva ai followers, dovuta anche dalla soddisfazione dei grandi obiettivi raggiunti con l’ultimo album. Quello più grande la attende il 13 luglio, data del suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano. Si tratta solo della seconda cantante donna, per quanto riguarda il panorama musicale italiano, ad esibirsi nell’ambita location.

La prima fu Laura Pausini nel 2007, argomento che pochi giorni fa aveva spinto la cantante ad alcune riflessioni importanti: “Spero con questo stadio di aprire un varco o comunque di far capire alla gente che quando una persona mette in quello che fa amore, passione, determinazione non ci sono differenze“.