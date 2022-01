Emma Marrone è un fiume in piena: “Che pena mi fai!” VIDEO

Un momento che rimarrà nella storia della tv. Quel triangolo amoroso che ha occupato per mesi le copertine di gossip ha portato a un gesto estremo.

Emma Marrone e Stefano De Martino si sono innamorati tra i banchi di scuola del talent show più longevo della tv italiana, quando erano appena ventenni e ancora non facevano parte del mondo dello spettacolo.

Grazie alla trasmissione di Maria De Filippi hanno raggiunto l’apice del successo e una improvvisa popolarità ma hanno anche trovato l’amore vivendo un’intensa relazione e andando a vivere insieme a Roma, una volta usciti dalla scuola.

Purtroppo il loro amore è stato messo a dura prova nel momento in cui Stefano si è innamorato di un’altra donna.

Ancora una volta la scuola di ”Amici” fu galeotta e la donna in questione stavolta è stata Belen Rodriguez, che prendeva parte alla trasmissione come ospite, facendo breccia nel cuore del bel ballerino.

Il tutto mentre De Martino era ancora fidanzato con la cantante Emma, tutto questo portò a una reazione controversa da parte del pubblico.

Il messaggio indimenticabile di Emma Marrone – VIDEO

Quando tra Belen e De Martino scoppiò l’amore, sia loro due che Emma stavano prendendo parte al talent show. Era, infatti, l’edizione in cui i concorrenti erano i big delle passate edizioni mentre la showgirl argentina era una super ospite.

In quell’occasione, dopo che Emma scoprì il tradimento, decise di interpretare una canzone che sembrò una vera e propria dedica alla coppia neonata.

Si tratta di ”Bella senz’anima”: quell’esibizione entrò nella storia soprattutto della televisione italiana per il pathos con il quale Emma la interpretò, indirizzandola alla donna che si portò via il suo fidanzato.

Una donna ferita sa bene come esternare tutto il suo dolore e sicuramente in seguito a quanto accaduto in quel frangente, il pubblico è rimasto colpito dalla passione e dalla veemenza che la cantante salentino ha espresso sul palcoscenico di Canale 5.