Michelle Hunziker e le gioie a confronto. Il VIDEO non lascia scampo: sceglie la via più dolce

Michelle Hunziker ed il bisogno di dolcezza: simpatia ed ironia in lei non mancano mai. Le immagini parlano chiaro

Michelle Hunziker negli ultimi due giorni non ha trovato pace, come era normale immaginare. Dopo l’annuncio ufficiale della sua separazione da suo marito, Tomaso Trussardi, il gossip impazza ed i paparazzi cercano di non farsi sfuggire nulla, nella speranza di riuscire a beccare la primissima uscita da single.

In queste ore si sono rincorse le ipotesi sui motivi della rottura dopo 10 anni insieme. Di certo la lontananza tra i due si era avvertita da tempo fino alle vacanze di Natale trascorse separati. Ai fan non sfugge mai nulla e molti avevano intuito che di lì a breve la cosa sarebbe esplosa.

È chiaro che i due non ne vogliano parlare, soprattutto per proteggere le loro figlie, Sole di 8 anni e Celeste di 6 che, a quanto pare, continueranno a vivere con mamma Michelle. E lei sui social come reagisce? Nel modo in cui ha sempre dialogato con il suo pubblico, con ironia e sorriso.

Michelle Hunziker e la colazione: che scelta!

Tutti parlano della sua separazione tranne lei. Michelle Hunziker su Tik Tok ci regala un divertente video dedicato alla colazione. Sappiamo quanto la conduttrice Mediaset sia attenta alla linea ma come ogni tanto non rinunci a qualche coccola a tavola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Imperfezioni non ne vedo…”: Alice De Bortoli fa sognare i fan

E così seduta da sola, per la colazione, con una bevanda calda nella tazza ed un cornetto nel piatto, capelli legati ed un pigiama di seta floreale, dona il buongiorno a tutti. Sorride, appoggia le mani al tavolo e subito prende in mano il bel cornetto che ha nel piatto.

“Lo sapevate che se doveste sostituire questa brioche al cioccolato – dice a tutti – con questa magnifica galletta al mais – che era nascosta dietro la tazza – perdereste più dell’87% di quella minuscola gioia che c’è rimasta nella vita”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Superlativa”: Federica Panicucci, tripudio di curve e sguardo penetrante. Mise da infarto – FOTO

Come darle torto, su Tik Tok, infatti, sono tutti d’accordo con lei che per la sua colazione ha scelto la via più dolce. Fan dalla parte di Michelle che in questo periodo ha proprio bisogno di dolcezza e di iniziare la giornata con il piede giusto.