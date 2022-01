Romina Power, il vero motivo del distacco da Al Bano: ciò che l’ha profondamente segnata

Romina Power svela l’angoscia e la frustrazione provata durante un periodo della sua vita e i motivi che l’hanno portata al distacco con l’ex marito Al bano.

Sono molti i fan che ancora oggi sperano in un ritorno di fiamma della coppia Power -Carrisi, eppure sembra che i due, lato artistico a parte, abbiano preso strade differenti. I due si conobbero da ragazzi e provenivano da ranghi sociali differenti. Al bano nasce da una famiglia di contadini e si trasferisce, giovanissimo, a Milano per tentar fortuna. Romina, figlia di due star hollywoodiane, dall’America si trasferisce in Italia, dove viene catapultata nel mondo della televisione. Forse è questa loro diversità che li ha resi la coppia più celebre degli anni ’80.

Con oltre 29 anni di matrimonio alle spalle, i figli e il successo raggiunto insieme, Romina e Al Bano sono stati molto probabilmente la coppia italiana più chiacchierata, nonché amata, della storia. Il duo ha regalato innumerevoli sorrisi e canzoni che sono indelebili nei nostri ricordi: parliamo di Nostalgia Canaglia, Felicità, Ci Sarà e tanti altri brani che potremmo cantare a squarciagola.

Romina Power ha raggiunto il successo sperato perdendo la propria identità

In un’intervista Romina Power si è sentita di parlare del suo rapporto con Al Bano. Lui è stato per lei un punto di riferimento. Tuttavia, il loro vivere in simbiosi, ha portato il nome della Power sempre in secondo piano. Ancora oggi, se si parla di Romina Power, la si affianca quasi sempre ad Al Bano. La cantante non è riuscita con gli anni ad avere una propria identità. ”Mi ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome. – ha riferito la stessa Romina – Quando un conduttore annunciava Al Bano e Romina, io aggiungevo sempre Power”.

I due, d’altronde, sono cresciuti insieme sia da un punto di vista intimo che artistico e professionale. Nel corso dell’intervista Romina afferma: ”Quando vieni catapultata in un mondo di adulti a 13 anni, incontrare a 16 qualcuno che si occupa di te, condivide le stesse passioni, ti fa compagnia, ti manda fiori, compone canzoni per te, è veramente bello.”

Non era Al Bano il problema, dunque, ma un maschilismo velato da una società patriarcale, che vede il successo di una donna necessariamente come conseguenza del successo di un uomo.

Romina è sempre stata collegata al cognome Carrisi, quando invece era una Power. Ella aveva tutto il diritto di essere riconosciuta come persona singola e come donna, prima di essere “la fidanza di” o “la donna di” qualcuno.