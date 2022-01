La favolosa attrice italiana Michela Quattrociocche è tornata a far parlare di sé con un post che ha incendiato il web: vediamolo insieme…

La meravigliosa presentatrice del noto film ‘Scusa ma ti chiamo amore’ ha sganciato la bomba: si tratta di una foto che ha tolto a tutti le parole di bocca…

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “Gennaio sta per finire finalmente“.

Nell’immagine Michela viene immortalata con indosso una canottiera bianca ed un paio di jeans: un look piuttosto semplice, ma che le sta un incanto.

Una cosa è certa: la Quattrociocche diventa ogni giorno più bella!

La famosa fashion blogger posa seduta con un ginocchio piegato, lo sguardo rivolto verso la sua sinistra ed un’espressione super seria e grintosa… come si fa a non innamorarsene?

Ecco, dunque, il post che tutti state aspettando… Non potete perdervelo!

Michela Quattrociocche è bella da non credere: la FOTO ti toglie il fiato… Un fan le ha scritto: “Sei illegale!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Non c’è dubbio: la magnifica trentatreenne è troppo bella per essere vera!

Nella foto Michela sfoggia un trucco semplicemente divino, sui toni del marrone: il make-up comprende uno smokey eyes abbastanza carico, un leggero contouring e delle labbra piuttosto neutre.

Il post ha avuto un boom di mi piace e commenti, di cui la maggior parte sono complimenti alla sua straordinaria bellezza, apprezzamenti al suo bel fisico e frasi di stima e affetto, scritti dai fan che la supportano e la sostengono.

Ecco alcuni esempi: “Sei illegale“; “Sei davvero meravigliosa”; “Magnifica, sublime, divina” oppure “Splendida”.

I followers non chiuderanno occhio stanotte: la bellezza della Quattrociocche supera ogni limite!

I contenuti della favolosa influencer sono come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!