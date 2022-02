La bellissima cantante spagnola debutta sul palco dell’Ariston con un brano perfettamente nelle sue corde. Scopriamo il suo brano.

Ana Mena è al suo esordio Sanremese. La splendida cantante spagnola è conosciutissima in Italia soprattutto grazie alle hit estive che da anni interpreta nel nostro paese.

L’artista spagnola è stata al centro delle polemiche soprattutto mosse da chi vorrebbe vedere sul palco dell’Ariston un’interprete nata nel nostro Paese trattandosi del Festival della musica italiana.

Ma Ana Mena spende parole bellissime nei confronti del Festival: “A casa mia esiste un grande legame con Sanremo. Mia madre mi ha trasmesso il flamenco, mio padre l’affetto per la musica italiana. Ho ascoltato le canzoni di Mina, Ricchi e Poveri e tanti altri artisti. Sanremo lo seguo da tanto tempo. Onestamente ci provo da due anni, per fortuna quest’anno è stata scelta una nostra canzone e speriamo che piaccia”.

Testo e significato di “Duecentomila ore”

La canzone ”Duecentomila ore” è stata scritta da Rocco Hunt, artista con il quale ha collaborato negli ultimi due anni.

Si tratta di un pezzo dalle sonorità latino americane che si sposano benissimo con i ritmi dance e un’impronta folk e popolare data da una fisarmonica.

Insomma il suo pezzo è tutto da ballare, così come la stessa Ana Mena ci ha abituati con le sue hit.

Tuttavia la splendida cantante spagnola vuole far arrivare al pubblico anche qualcos’altro: “Una canzone d’amore che spero possa emozionare”.

TESTO: “DUECENTOMILA ORE”

Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar