Barbara D’Urso lascia di stucco: la sua FOTO è un inno alla primavera, fascino a profusione

Barbara D’Urso, la conduttrice apre il cappotto e quello che succede è pura magia. Il web profondamente estasiato dall’ammiccante visione.

Barbara D’Urso, colpisce ancora! La conduttrice Mediaset è tra le più apprezzate e al contempo criticate sul web. Il suo atteggiamento è un insegnamento su come affrontare la vita davanti alle critiche, sempre col sorriso e a testa alta. Oltre ai tacchi a spillo che non possono assolutamente mancare.

La conduttrice ama variegare le sue foto ma sempre capaci di infondere il buonumore. I suoi outfit sono pazzeschi e che sottolineano un corpo che non teme lo scorrere del tempo, sarà forse questo il motivo per cui gli haters sono sempre dietro l’angolo? Una fan sul punto non ha assolutamente dubbi: “Ti critica è solo invidioso di non essere così”.

Barbara D’Urso, sotto il cappotto niente?

Per saperne di più, vai su Successivo