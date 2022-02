Valentina Vignali, giornata relax in spa. È già tempo della prova costume per l’influencer che infiamma il web con le sue curve: fan in estasi

Classe 1991, Valentina Vignali a soli 30 anni può già vantare una carriera di quelle più variopinte. Cestista professionista, la sua passione più grande è il basket che coltiva fin da piccola, arrivando solo sedicenne in serie A2.

Consapevole delle proprie doti estetiche, distribuite per 183 centimetri di bellezza, l’atleta custodisce un altro sogno nel cassetto: la moda. Vanta ogni caratteristica necessaria per raccogliere risultati anche in questo campo e decide di diplomarsi all’Elite Fashion Academy, così da realizzare le sue aspettative.

In poco tempo raggiunge il suo obiettivo, partecipando anche a due dei programmi più celebri del palinsesto Mediaset: prima come corteggiatrice di “Uomini e Donne“, poi come concorrente del “Grande Fratello 16“. Riceve diversi ingaggi come modella e diventa testimonial di Victoria’s Secret, ma la sua attività professionale si concentra principalmente sui social.

Valentina Vignali incendia il web in costume: strepitosa

Si attesta tra le influencer più seguite con 2,4 milioni di followers, per i quali Valentina Vignali rappresenta un modello di riferimento. Condivide immagini sportive, shooting mozzafiato e momenti della sua vita privata al fianco del fidanzato Lorenzo Orlandi, fotografo conosciuto proprio sul set, folgorato dalla sua bellezza. E l’ultimo scatto pubblicato dalla modella è un irresistibile assaggio del potere seduttivo che esercita davanti all’obiettivo.

La cestista si concede una giornata all’insegna del relax in una spa di un hotel di lusso situato in Alta Baida, tra le Dolomiti. È già tempo della prova costume per l’influencer, che sfoggia un modello intero sulla tonalità dell’oro, con tanto di foulard illuminante per la sua chioma corvina.

Ma per quanto di tendenza, il glam look dell’atleta passa in secondo piano alla sua statuaria silhouette, che raccoglie la maggiore attenzione dei fan. Curve strepitose e sguardo magnetico, la modella incanta e seduce gli utenti, ed i commenti non si lasciano attendere: “Pazzesca“, “Immensa femminilità“, “Sei perfetta“.