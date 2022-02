Albano Carrisi ha finalmente commentato la performance di Checco Zalone: le parole che nessuno avrebbe mai potuto prevedere sono arrivate

La seconda puntata del Festival di Sanremo è stata contrassegnata dalle performances di Checco Zalone. Il comico, per la prima volta ospite della gara canora, ha ipnotizzato i telespettatori con le sue irriverenti imitazioni. Nel suo ultimo sketch, l’attore ha interpretato il virologo Oronzo Carrisi, che Amadeus ha presentato come un parente del più celebre Albano.

Quella di Zalone è parsa essere una stoccata bella e buona nei confronti dell’artista, che in quest’ultimo periodo si è recato in moltissime trasmissioni televisive per parlare di Covid. Quest’oggi, a “La vita in diretta”, è arrivata la risposta del cantante di Cellino San Marco: le parole che nessuno avrebbe mai potuto prevedere.

Albano Carrisi, arriva il commento su Checco Zalone: le parole che nessuno avrebbe potuto prevedere

Il pubblico di Rai 1, dopo aver assistito alla divertentissima imitazione di Checco Zalone, attendeva con trepidazione la replica di Albano Carrisi. Quest’oggi, durante la puntata de “La vita in diretta”, Alberto Matano si è collegato con una sua inviata, che gli ha confessato di aver sentito telefonicamente il cantante.

“Albano si è divertito molto” – ha esordito la giornalista, richiamando fin da subito l’attenzione del conduttore – “Ha visto solo qualche spezzone perché si trovava a Budapest, ma ha detto che vedrà l’intervento non appena arriverà in Italia“. Una reazione, quella dell’artista di Cellino San Marco, che il pubblico non avrebbe in alcun modo potuto prevedere.

L’inviata ha inoltre aggiunto che Albano, messosi in contatto con amici e parenti, avrebbe raccolto una serie di pareri in merito all’esibizione di Checco Zalone. Tutti, stando a ciò che è emerso nel corso della puntata de “La vita in diretta”, avrebbero elogiato la performance dell’amatissimo comico, che ha voluto ironizzare sulla tematica Covid.

Con intelligenza e garbo, Carrisi ha fatto trapelare, pur in via indiretta, la propria approvazione nei confronti dello sketch messo in piedi da Checco Zalone. Il consenso, nei confronti dell’attore comico, è stato pressoché unanime.