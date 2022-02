La bellissima gieffina Sophie Codegoni è a dir poco pazzesca nel suo ultimo IG post: ammirarla è un piacere per gli occhi!

Mentre la famosa diciannovenne sta facendo molto parlare di sé all’interno della Casa più spiata d’Italia, chi si occupa del suo profilo Instagram ha fatto quasi svenire gli utenti che la seguono… la causa? Un nuovo post da infarto.

Nell’immagine Sophie viene immortalata stesa a pancia in giù, su un letto dalle candide lenzuola: resisterle è impossibile!

La favolosa ex tronista del programma televisivo ‘Uomini e Donne’ posa con indosso soltanto un completino intimo nero: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Nella didascalia del post, lo staff che gestisce il suo account Instagram ha scritto. “Look at me now” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Guardami adesso”).

Ecco, dunque, lo scatto che tutti state aspettando…

Sophie Codegoni, mai vista una FOTO così: dieci minuti di silenzio per ammirarla in tutta la sua bellezza…

Una cosa è certa: Sophie Codegoni sa sempre come non passare mai inosservata!

Nella foto la strepitosa concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ guarda l’obbiettivo della fotocamera, stende le braccia in avanti, incrocia le gambe e assume un’espressione piuttosto provocante: più bella di così non si può!

Il post è stato un vero successo ed ha ottenuto migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Lato B da star male“; “Ma quanto è bella Sophie? Bella dentro e fuori… Ale ha scelto la più vera”; “La più bella del mondo” oppure “L’universo è pieno di stelle, ma tu sei la più bella”.

Non c’è dubbio: la fantastica influencer sa sempre come rendere felici i suoi fan!