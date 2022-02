Il fascino di Roberta Morise è a dir poco incontenibile: Flavio Insinna, durante la puntata odierna de “L’Eredità”, è rimasto folgorato dalla bellissima professoressa…

Sono trascorsi oltre dieci anni dal periodo in cui Roberta Morise ricopriva il ruolo di professoressa all’interno de “L’Eredità”. All’epoca, la modella era letteralmente sulla bocca di tutti per via della sua relazione chiacchieratissima con Carlo Conti. La coppia, che si era conosciuta proprio grazie al game show, rimase legata per ben due anni.

A distanza di tempo, la Morise è tornata a calcare il palcoscenico che la rese celebre, sostituendo i predecessori Samira Lui e Andrea Cerelli. Proprio durante l’appuntamento di questa sera, giovedì 3 febbraio, Roberta ha sfoderato tutte le sue armi durante lo stacchetto iniziale: la reazione di Flavio Insinna non si è fatta attendere.

“L’Eredità”, Roberta Morise ammalia Flavio Insinna: la scena che vi sarete sicuramente persi…

Il ritorno di Roberta Morise all’interno dello studio de “L’Eredità” non poteva di certo passare inosservato. La professoressa, che conquistò l’intero pubblico del game show negli anni 2006-2009, ha deciso di rivivere, a distanza di tempo, l’esperienza televisiva che più l’ha resa celebre.

Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro se la sua presenza in trasmissione sia temporanea, o se la modella sia stata scelta per sostituire i precedenti professori Samira Lui e Andrea Cerelli. Quel che è certo è che, anche nel corso della puntata di questa sera, la Morise ha catalizzato tutte le attenzioni su di sé.

Dopo essersi esibita in un sensualissimo stacchetto, Roberta si è avvicinata a Flavio Insinna, contenendo a stento la propria eccitazione. “Qui è sempre come la prima volta“, ha commentato la professoressa, ricevendo la pronta risposta del conduttore. “Che emozione, ci hai insegnato proprio tu come si fa!“, ha osservato Insinna, a dir poco ammaliato dalla bellezza travolgente della Morise.

Sulle piattaforme social, i fan sembrano aver accolto di buon grado il ritorno della modella. “La professoressa migliore di tutta l’Eredità“: questo il commento di un utente, che ha espresso alla perfezione il pensiero di tantissimi altri.