“Che leonessa sei” Emma Marrone, una bellezza che ti graffia l’anima: le FOTO ipnotiche conquistano il web

Emma Marrone, grinta e sensualità da vendere. L’artista si mostra nella sua versione migliore.

Tra le protagoniste dell’ultimo “Festival di Sanremo” c’è lei, Emma Marrone. L’artista ha fatto emozionare tutti con le sue performances intense, sempre sul filo dell’emozione. Una interpretazione vissuta a pieno, dove nulla è lasciato al caso e lei è semplicemente impeccabile.

Come si vede sopra, la cantante ha proposto per la sua prima esibizione un look elegante ma con quel dettaglio grintoso che non può mancare; in abito Gucci, lo spacco vertiginoso decorato sapientemente da un collant a rete a tema floreale ha lasciato senza fiato. Ma non è finita qui, l’ultimo post rivela qualcosa di magico.

Emma Marrone, la scollatura non perdona: panico sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Checco Zalone super ospite a Sanremo: tutto ciò che c’è da sapere sul comico

“Non c’è niente da dire. Non c’è niente da fare. Sanremo è un palco gigante. Vi amo ❤️” Emma Marrone ancora una volta conquista il palco dell’Ariston ed il web, la sua mise super grintosa e meno soft di quella indossata alla serata precedente. Un outfit che ben avvolgono le dolci curve delle cantante: una scollatura da infarto messa sapientemente in risalto da un audace gioco di pizzo e trasparenze, tinte nude. E poi cosa dire della gonna rossa?

Il fil rouge tra i due look è dato dallo spacco estremo e dai collant che rendono il tutto più ricercato. Come una donna di altri tempi ma che ben guarda i tempi di oggi, Gucci ha scelto per Emma lo stile azzeccatissimo che rispecchia questa ambivalenza, un po’ rock ma senza rinunciare alla femminilità. I commenti sono veramente tanti, tutti intrisi di stima per la sua esperienza sanremese. Pioggia di emoji con cuori e fulmini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sanremo 2022, Achille Lauro nel mirino a “Storie italiane”: “Nessuno dice niente?”

“Sei stupenda e hai fatto un’interpretazione magistrale, il sesto posto è una vergogna” sono tanti i commenti di questo tenore. La classifica sta stretta ai fans di Emma, ancora tremanti per la stupenda esibizione. La cantante non dice nulla, posta però i complimenti di Tiziano Ferro che mostra una profonda stima per l’artista.