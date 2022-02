Mahmood e Blanco, finisce l’esibizione: la reazione del pubblico è sconcertante

Mahmood e Blanco hanno calcato il palco di Sanremo 2022 con l’esibizione decisiva. Alla fine dello show ha fatto seguito una reazione sconcertante del pubblico.

Mentre sale l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore di Sanremo 2022, in scena le ultime esibizioni dei 25 big in gara. Tra questi sul palco dell’Ariston, Mahmood e Blanco tornati a incantare gli spettatori con il brano “Brividi”.

Il duo composto dal 18enne Riccardo, Blanco, e il 29enne Alessandro, Mahmood, ha intonato le strofe di questa canzone dedicata all’amore, tornando ad ammaliare tutti: una hit toccante che sta facendo batteri i cuori degli spettatori, rapiti dalle voci travolgenti degli artisti.

Dopo le preoccupazioni di ieri sera con Mahmood sentitosi male a causa di problemi di digestione, per poi riprendersi e riuscire a proseguire la gara, i cantanti sono tornati alla carica per questa quinta e ultima serata della kermesse.

Mahmood e Blanco incantano il pubblico: esibizione magistrale

Sul palco di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco serata dopo serata stanno conquistando tutti. Non solo per la profondità del brano presentato in gara, “Brividi”, ma anche per magica intesa tra i due artisti.

Una collaborazione nata a seguito di un incontro avvenuto la scorsa estate, occasione in cui hanno scritto la canzone presentata a questa 72esima edizione del Festival. Già grande successo dopo solo poche sere dalla sua prima presentazione all’esordio all’Ariston, l’esibizione in questa finalissima ha toccato in particolare il pubblico.

Al suo termine la reazione degli spettatori è stata travolgente: tra calorosi applausi è scattata anche la standing ovation per il duo, visibilmente emozionato per l’importante appuntamento.

Classificatesi terzi nella quarta serata, secondo alcuni saranno loro ad aggiudicarsi questo Sanremo 2022 con questo brano reso ancora più unico dai loro timbri sublimi. Nonostante siano tra i favoriti non si sono fatti schiacciare da questo peso, giocandosi il tutto per tutto con show perfetti. Le loro performance incredibili in questo Festival stanno lasciando il segno sul palco dell’Ariston.