Benessere a tavola, pancia gonfia? Ecco 6 alimenti da evitare

Pancia gonfia? Spesso la causa risiede nell’alimentazione: ecco una lista di alimenti da evitare per tenere lontano questo fastidio.

Spesso la pancia gonfia dipende da cosa si consuma a tavola. Correggere il proprio comportamento e assumere una dieta regolare ed equilibrata è la soluzione ideale per evitare l’irritante sensazione di gonfiore. Gustare determinati cibi e saperli combinare in maniera adeguata può rivelarsi un ottimo rimedio per evitare piccoli fastidi quotidiani, tra questi anche le difficoltà nella digestione. Ecco una breve lista da rispettare per vivere sereni e privi di disturbi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola: tutte le proprietà benefiche e curative del miele

Pancia gonfia: 6 alimenti da evitare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Little Cotton (@_bycotton_)

pane: specialmente il pane bianco e, in generale, tutti i farinacei bianchi. Poveri di fibre, questi prodotti alimentari intaccano il regolare procedimento della digestione con conseguente gonfiore addominale. Meglio assaporare l’alternativa integrale, molto più benefico dal punto di vista nutrizionale.

specialmente il pane bianco e, in generale, tutti i farinacei bianchi. Poveri di fibre, questi prodotti alimentari intaccano il regolare procedimento della digestione con conseguente gonfiore addominale. Meglio assaporare l’alternativa integrale, molto più benefico dal punto di vista nutrizionale. verdura cruda: contrariamente alla credenza popolare, troppa verdura cruda può risultare davvero difficile da digerire e può fermentare. Gli specialisti ne consigliano il consumo solo dopo previa cottura e lasciare quelle crude prima dei pasti principali con elevato apporto di carboidrati.

contrariamente alla credenza popolare, troppa verdura cruda può risultare davvero difficile da digerire e può fermentare. Gli specialisti ne consigliano il consumo solo dopo previa cottura e lasciare quelle crude prima dei pasti principali con elevato apporto di carboidrati. porri: anche i porri rientrano nella lista degli alimenti da evitare se si soffre di gonfiore addominale a causa della loro composizione con fibre insolubili difficili da digerire.

anche i porri rientrano nella lista degli alimenti da evitare se si soffre di gonfiore addominale a causa della loro composizione con fibre insolubili difficili da digerire. legumi: per mantenere una pancia piatta bisogna limitare i legumi a causa degli oligosaccaridi che arrivano intatti nel nostro intestino, dove molti batteri non sono in grado di frammentarli. La conseguenza del principio attivo della flora intestinale provoca la produzione di diverse sostanze di scarto, espulse sotto forma di gas.

per mantenere una pancia piatta bisogna limitare i legumi a causa degli oligosaccaridi che arrivano intatti nel nostro intestino, dove molti batteri non sono in grado di frammentarli. La conseguenza del principio attivo della flora intestinale provoca la produzione di diverse sostanze di scarto, espulse sotto forma di gas. pomodori: specialmente se si ha uno stomaco particolarmente sensibile non solo i pomodori, ma anche altri frutti con semi, come il ribes o anche l’uva possono irritare lo stomaco con la fastidiosa sensazione di gonfiore. Se hai uno stomaco sensibile, mangiare pomodori potrebbe irritare il rivestimento dello stomaco, innescando infiammazione e lieve gonfiore.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola, allarme brufoli: 5 alimenti da evitare