Non ce l’ha fatta il piccolo Ryan, il bambino di 5 anni caduto in un pozzo in Marocco, lo scorso martedì

E’ iniziato tutto martedì quando il piccolo era caduto accidentalmente all’interno di un pozzo molto profondo a Tamrout, vicino Chefchauen, nel nord del Marocco. Ci sono volute oltre 100 ore di lavori da parte dei soccorritori per recuperarlo, è stato necessario infatti scavare un tunnel parallelo. Alla fine si era riusciti ad estrarre il piccolo Ryan, ancora in vita seppur stremato.

Una terribile tragedia questa avvenuta in Marocco, la famiglia nel bambino è disperata per quanto accaduto. Il re del Marocco, Mohammed VI ha inviato le sue personali condoglianze alla famiglia e ha avuto con i genitori del piccolo un colloquio telefonico privato.

Ryan, di 5 anni, è caduto in un pozzo profondo ben 32 metri. Ci sono voluti sforzi immani da parte dei soccorritori, che hanno scavato anche a mani nude per riuscire a portarlo in salvo. Era ancora in vita quando è stato portato fuori, anche se le sue condizioni fisiche erano allo stremo. Purtroppo però non è riuscito a riprendersi e le sue condizioni di salute sono andate via via peggiorando. Fino a sabato mattina, come riportato dai media arabi, il piccolo appariva in stato confusionale. In seguito è arrivata la notizia del suo decesso, purtroppo per lui non c’è stato più nulla da fare. “E’ morto a causa delle ferite riportate durante la caduta” si legge nel comunicato stampa della Casa Reale.

L’operazione di salvataggio è stata estremamente delicata e complessa. Il bambino era caduto all’interno di un foro estremamente piccolo che non permetteva di raggiungerlo. E’ stato pertanto necessario scavare un tunnel parallelo, nonostante le precarie condizioni di sicurezza, per riuscire a raggiungere Ryan. All’interno del tunnel era stata introdotta anche un’equipe medica specializzata per soccorrere il piccolo.

Nonostante l’estremo e minuzioso lavoro di salvataggio, per Ryan non c’è stato nulla da fare. La caduta è stata troppo violenta per lui e le sue condizioni non gli hanno lasciato scampo.