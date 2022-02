Farfalle, Sangiovanni e la dedica che non è per Giulia. Lei la prende così

Ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston anche il giovane cantante di “Amici”, vediamo il significato del brano e a chi è dedicato.

Tra i giovani interpreti che hanno fatto il loro debutto sul palco dell’Ariston anche un timido Sangiovanni, uscito dalla scuola di “Amici” pochi mesi fa e già pronto a calcare palchi di tutto rispetto come quello di “Sanremo 2022”.

L’occasione è stata la presentazione del suo ultimo brano Farfalle il cui testo è già stato apprezzato dalla critica per la sua sonorità ed il sound graffiante. Ecco una parte del ritornello:

“Non volano farfalle. Non sto più nella pelle. Ho perso le emozioni. Me le ritrovi tu? Da questa notte. No no non voglio stare male. Dammi due ali per volare. Sei una boccata d’aria. Volano farfalle sulle lampadine. Attratte come fosse la luce del sole. Come me che tra miliardi di persone. Vengo verso di te”

Sono in molti a domandarsi però a chi è dedicata la canzone, a forse Giulia? Scopriamolo.

Sangiovanni, testo e significato del brano Farfalle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI🦋 (@sangiovanni)

Nel corso di un’intervista per Rai Play il cantante ha svelato senza mezzi termini:

“La mia canzone si intitola Farfalle e non ha un genere perché non mi piace incasellarmi in dei generi. Sicuramente è una canzone uptempo, che fa divertire, ha delle belle sonorità. Parla sostanzialmente del ritorno a una certa normalità, del prendere aria, di avere un rapporto sano che ti permette di respirare aria pulita, ossigeno”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sanremo, il grande protagonista come non lo avete mai visto. Cosa faceva prima della musica – FOTO

Si tratta dunque di un brano che parla di normalità, di un romanticismo mutato non fatto solo di gesti eroici ma della capacità di godersi la quotidianità dei rapporti, anche quelli più piccoli e all’apparenza privi di significato come appendere le foto sul frigo e tenere le tapparelle chiuse per lasciare il mondo fuori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mahmood e Blanco: “Ha ascoltato la canzone”. La reazione del grande artista è senza precedenti

Il testo è stato scritto dall’artista insieme ad A. La Cava e S. Tognini e racconta una storia d’amore in cui il prendersi cura di sé però non viene mai messo in secondo piano e cresce insieme alla relazione stessa.

L’intensità della storia è descritta con la danza della farfalle che si trovano ovunque e sanno vivere la breve vita al massimo delle loro forze. Sangiovanni infatti spiega “sono da tutte le parti, girando gli angoli di questo mondo”. L’artista non ha nominato Giulia ma in molti tra le righe vi leggono l’amore che li lega all’unisono.