Dopo Sanremo un’inattesa lente d’ingrandimento si concentra sui lati finora nascosti di Giovanna Civitillo spiazzando il pubblico di Amadeus.

La presenza sul palco dell’Ariston dell’orgogliosa ballerina e showgirl classe 1977, Giovanna Civitillo, è indiscutibilmente riuscita finora a sorprendere il pubblico del “Festival di Sanremo“. Eppure, a distanza di pochi giorni dalla fine di questa meravigliosa avventura, le novità sembrano non avere una fine. A dimostrazione di ciò si presenteranno degli ultimi scatti, finora inediti, uniti ad alcune sue emozionanti dichiarazioni.

Dopo aver conquistato i telespettatori con il suo commovente intervento, rilasciato nella giornata di ieri a “La Vita In Diretta“, Giovanna, ospite in studio del conduttore Alberto Matano in onore della terza annualità del Festival guidata impeccabilmente dal marito e showman Amadeus, ha poi affermato tra le lacrime: “perché se lo merita, è proprio bravo“. A poche ore di distanza, questa mattina, Giovanna ha poi desiderato esibire pubblicamente una collezione di ancor più estasianti lati di sé.

“Semplice ma…” Giovanna Civitillo dopo Sanremo mostra il suo lato nascosto, che sorpresa – FOTO

