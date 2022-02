“Volevano baciarsi”, trapela l’indiscrezione clamorosa a “La vita in diretta”. C’entra Sanremo

Trapela un’indiscrezione clamorosa durante la puntata de “La vita in diretta”: “volevano baciarsi”. La notizia bomba riguarda il Festival di Sanremo

Al centro della puntata odierna de “La vita in diretta” c’era l’amatissimo Gianni Morandi. Il cantante, dopo il terribile incidente che lo vide protagonista ormai un anno e mezzo fa, ha deciso di presentarsi al Festival di Sanremo con un brano scritto per lui da Lorenzo Jovanotti, dal titolo “Apri tutte le porte“. Con grande sorpresa da parte del pubblico, il singolo ha ottenuto il terzo gradino del podio.

Alberto Matano, assieme agli ospiti de “La vita in diretta”, non ha mancato di osannare l’entusiasmo e la vitalità che Morandi ha portato sul palco. Il giornalista, in aggiunta, ha voluto commentare un siparietto verificatosi durante lo scorso appuntamento di “Domenica In”, incentrato proprio su Sanremo.

Il cantante, che si è fatto prendere dall’entusiasmo, ha stampato un bacio in bocca alla conduttrice Mara Venier, lasciandola a corto di parole. Secondo Simona Izzo, tuttavia, dietro al bacio si nasconderebbe una motivazione ben più profonda di quella che è trapelata: le affermazioni dell’opinionista hanno sconvolto Alberto Matano.

“Volevano baciarsi”, trapela l’indiscrezione clamorosa a “La vita in diretta”. C’entra Gianni Morandi

Gli ospiti de “La vita in diretta”, nel commentare il bacio tra Gianni Morandi e Mara Venier, si sono letteralmente scatenati. Secondo il conduttore Alberto Matano, il siparietto sarebbe stato il frutto della profonda confidenza che, tra l’artista e la presentatrice, si è venuta a creare nel corso degli anni. L’opinionista Simona Izzo, tuttavia, non sembrava affatto dello stesso avviso.

“Secondo me volevano farlo da tanto” – ha sentenziato l’ospite di Matano, sganciando una vera e propria bomba. Notando lo sgomento dei suoi interlocutori, la Izzo si è affrettata a specificare: “Ovviamente come due persone che si conoscono profondamente, ma era davvero atteso“. Anche a distanza di giorni, a quanto pare, il siparietto tra Morandi e la Venier continua ad animare i salotti televisivi.

In seguito, gli ospiti de “La vita in diretta” si sono espressi in merito alla travolgente energia portata sul palcoscenico proprio dal cantante. Quest’ultimo, nonostante i suoi 77 anni, ha dato del filo da torcere a tutti i suoi colleghi più giovani. “A me stupisce la sua vitalità, che è travolgente“, ha affermato Giorgio Marchesi, recentemente protagonista de “La Sposa”.

“Ha una tecnica ed una padronanza della performance che altri devono ancora imparare… unico!“: questa l’impressione emersa nello studio di Alberto Matano. Morandi, nel conquistarsi il suo meritatissimo terzo posto, ha messo in campo tutte le energie e la positività che non lo hanno mai abbandonato, anche nei momenti più difficili.

“Mandiamo un grande saluto a Gianni“, ha chiosato Alberto Matano, palesando tutta la propria ammirazione nei confronti dell’artista. Gli opinionisti, di fronte alle parole del conduttore, non hanno potuto far altro che applaudire.